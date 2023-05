Esce la seconda stagione di "The Ferragnez": bagno di folla per la premiere

Bagno di folla a Milano per la coppia più amata del web: Chiara Ferragni e Fedez, in look total black, si sono concessi agli scatti e agli autografi dei fan all'Arco della Pace, dopo oltre un'ora e mezza di attesa, in occasione della premiere di presentazione della seconda stagione di The Ferragnez - La serie.

A centinaia, armati di smartphone, si sono assiepati lungo le transenne del 'red carpet' allestito per l'evento nella speranza di strappare un saluto da parte dei due, mentre gli altri hanno trovato posto sulle gradinate, sotto l'imponente scritta a neon 'The Ferragnez' appositamente posizionata, per guardare in anteprima alcuni spezzoni della nuova stagione.

Chiara Ferragni e Fedez: "Molto emozionati"

"Molto emozionati" si sono detti i Ferragnez all'arrivo. Assieme a loro, oltre alla famiglia, sono molti i vip e gli influencer, amici della coppia, che non hanno fatto mancare la propria presenza. Mentre i genitori di Federico, alias Fedez, hanno confessato di non aver ancora guardato la nuova serie, sui social le due celebrità hanno annunciato che nei nuovi episodi ci saranno "momenti difficili ma anche momenti spensierati: un mix di tutto lo scorso anno a partire da marzo".

I primi quattro episodi della serie saranno in onda su Prime Video a partire dal 18 maggio, mentre dal 25 maggio saranno disponibili gli ultimi tre; l'episodio speciale dedicato a Sanremo sarà invece visibile a settembre.