Esce per cercare funghi, cade per 30 metri e perde la vita

Esce per cercare funghi, cade per 30 metri e perde la vita. Dramma in Val d'Avano, Lecco: nel tardo pomeriggio di lunedì 27 giugno è stato trovato il corpo senza vita di un 80enne di Colico, grazie alle ricerche congiunte dei tecnici della Stazione di Valsassina - Valvarrone del Soccorso alpino e della unita' cinofila di ricerca in superficie del Cnsas.