Esclusiva: Piercamillo Davigo e Alessandra Dolci si sono sposati

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, pare che, da informazioni derivanti dall’albo pretorio, Piercamillo Davigo e Alessadra Dolci si siano uniti in matrimonio. La coppia esisteva da tempo: ora sono arrivate le nozze.

Chi è Piercamillo Davigo

Magistrato dal 1978, ha iniziato la carriera come giudice a Vigevano per poi passare come procuratore al tribunale di Milano, dove è entrato nel pool di Mani pulite. Dal 2005 è stato Consigliere della II Sezione Penale e delle Sezioni unite penali presso la Corte di Cassazione. Membro della corrente di Magistratura indipendente, nel 2015 ne è uscito per fondare Autonomia e indipendenza, che lo ha eletto presidente. Dal 2016 al 2017 è stato presidente dell’ANM (Associazione nazionale magistrati). Dal 2018 al 2020 è stato Consigliere del CSM.

Chi è Alessandra Dolci

Inizia la carriera di magistrato a 26 anni, alla Procura della Repubblica di Monza. Ha giurato il 20 Dicembre 2017 come procuratore aggiunto di Milano, ruolo che fino a poco tempo prima ricopriva Ilda Boccassini. Su nomina del CSM, Alessandra Dolci è diventata direttrice della Direzione Distrettuale Antimafia. Nel 2018 ha vinto il premio Borsellino per aver contrastato le infiltrazioni della ‘ndrangheta nella società e nell’economia lombarda. Tra le sue indagini si ricorda l’operazione “Crimine infinito”, che portò a circa 200 arresti tra Milano e Reggio Calabria.

