Esclusivo Affari/ Beppe Sala pensa alla lista "10", tutta dedicata alla "salute"

La decima lista. Beppe Sala si sta armando fino ai denti per affrontare le elezioni comunali alla scadenza di ottobre. Una scadenza che ha allungato tantissimo la competizione, soprattutto a fronte del fatto che non esiste ancora uno sfidante di centrodestra. Il sindaco ha presentato nel week end la lista Volt, ovvero quella del partito a cui si è iscritto, i Verdi Europei. Si vedrà se sarà questa lista oppure quella civica con il suo nome quella su cui Sala sceglierà di "pesarsi". Intanto, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, Sala pensa anche a una decima lista. La lista della "salute". Ancora non è chiaro quale sia il nome, ma trapela da fonti attendibili che il front man dell'operazione, poiché professionista nel settore medico e poiché consigliere comunale uscente, sarà Marco Fumagalli. Negli ultimi giorni avrebbe tenuto svariate riunioni con vari professionisti. L'idea? Quella di offrire una città del futuro che badi non solo all'ambiente e alla transizione ambientale, ma anche alla salute di prossimità. Un tema fino ad adesso assai ignorato nel disegno dell'architettura urbanistica cittadina. Un esempio? I nuovi quartieri dovrebbero avere ambulatori medici separati dalle abitazioni e "facilities" di prossimità. La competenza è regionale, ovviamente, a livello di gestione. Ma il disegno della città passa da Palazzo Marino.

