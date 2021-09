Escursionista trovato morto dopo 18 giorni di ricerche in Veneto

E' stato trovato dopo 18 giorni di ricerche il corpo senza vita di Federico Lugato escursionista di origine veneziana ma residente a Milano scomparso in Val di Zoldo a fine agosto. L'uomo si era inoltrato in un sentiero che conosceva bene in Val di Zoldo (Belluno) ma le ricerche erano apparse subito complicate perche' le montagne avevano reso particolarmente impreciso il segnale Gps del cellulare che aveva con se. Fino a poche ora fa non era stata trovata nemmeno l'auto del 39enne. A trovare il corpo sono stati oggi i cani molecolari all'altezza del bivio per il Col del Michiel. La moglie si era spesa molto nel promuovere le ricerche anche avviando una raccolta fondi.

"Tre mesi fa c'erano loro. Ora siamo io e Leo. Hanno trovato Federico. Ce la caveremo in qualche modo. Anche grazie a voi", ha scritto su una storia sul suo profilo Facebook Elena Panciera, moglie di Federico Lugato. La storia postata contiene un breve video dove si vede Lugato giocare con il suo gatto.