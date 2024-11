Esselunga accorcia gli orari: chiusura anticipata alle 21 per maggiore sicurezza dei dipendenti

A partire dal 4 novembre, i supermercati Esselunga di Milano e delle altre regioni in cui è presente la catena chiuderanno un’ora prima, alle 21 anziché alle 22. Questa decisione coinvolge 10 punti vendita a Milano, tra cui quelli di via Adriano, via Losanna, via Novara, viale Piave, via Rubattino, via Lorenteggio, via Ripamonti, via Solari, via Pellegrino Rossi e via Cena, oltre all'Esselunga di San Donato. L’unica eccezione è il market situato all’interno del centro commerciale Merlata Bloom, che manterrà gli orari consueti.

Esselunga ha adottato questa misura come risposta alle esigenze dei propri dipendenti, per garantire turni più omogenei e un ritorno a casa in orari più sicuri. "Resta invariata l'apertura domenicale dalle 8 alle 20", ha dichiarato un portavoce dell’azienda.

Un passo verso una maggiore sicurezza e comfort lavorativo

Alessio Di Labio, della segreteria nazionale Filcams, ha sottolineato l'importanza di questa scelta, evidenziando le preoccupazioni legate alla sicurezza e la necessità di tutelare il benessere dei lavoratori, soprattutto in contesti dove si sono verificati episodi di furto.Questa modifica degli orari è stata accolta positivamente dai dipendenti, che hanno visto nel provvedimento un modo per alleggerire i turni di lavoro e migliorare la propria sicurezza durante il rientro a casa. "L’anticipo della chiusura risponde a una richiesta da tempo avanzata da noi sindacati, sia per la sicurezza dei lavoratori sia per garantire condizioni di lavoro migliori", ha affermato Di Labio.