Estate 2023, da Milano a Bordeaux con volo diretto

Famosa in tutto il mondo per l'omonimo vino, Bordeaux - dichiarata Patrimonio Unesco nel 2007 - rappresenta un riuscito mix tra diverse anime, da quella storica e culturale a quella enogastronomica e proiettata verso il futuro. E di conseguenza i modi per visitarla possono essere molteplici, si può partire dai suoi ricchi musei per finire cn un giro in battello, oppure da una buona degustazione di vino per poi perdersi nel suo nucleo storico. Con appena un’ora e mezza di volo da Milano si può raggiungere una delle regioni vinicole più importanti in assoluto.

Bordeaux, dalla Città del Vino al Bassins de Lumières

Una delle maggiori attrazioni di Bordeaux è “La Cité du Vin”, il quarto museo più visitato fuori dall'Ile de France. Che siate dei neofiti o degli esperti, una visita qui merita almeno una mezza giornata, si tratta di un luogo unico al mondo per come il vino viene presentato in tutte le sue dimensioni: da quella culturale, a quella storica, da quella enograstronomica a quella sociale. Da non perdere, oltre a una degustazione guidata, anche la rinnovata mostra permanente e il nuovo percorso sensoriale denominato, appunto, “Via Sensoria” focalizzato sulla degustazione. Ma ci sono spazi espositivi per tutti i gusti, si va dal Musée d’Aquitaine al Musée de la Marine, fino al MECA, Musée des arts Décoratifs et du design. Menzione speciale merita il Bassins de Lumières, aperto dal 2020 e ospitato all'interno della base sottomarina di Bordeaux, propone mostre immersive che rendono omaggio ai più grandi artisti attraverso un percorso sonoro e visivo realizzato grazie a delle proiezioni in un luogo straordinario. Dallo scorso febbraio, i visitatori possono ammirare due nuove mostre sulle opere di Dalí e Gaudí.

Place de la Bourse, dove la storia incontra i giochi d'acqua

Da fare assolutamente un giro per il centro cittadino, con i sui monumenti, le sue stradine pedonali, i negozi di prodotti tipici e le immancabili pasticcerie che sfornano i cannelés tipici della zona. Il visitatore è sempre sorpreso dalla quantità di palazzi storici che la città conserva, con le facciate imponenti ed eleganti volute da Haussmann e con le sue grandi piazza monumentali. Punto ideale per partire alla scoperta della città può essere sicuramente Place des Quinconces che, con i suoi 12 ettari sulle rive della Garonna, è la piazza più grande di Francia. Da li ci sono vari itinerari a piedi per esplorare la città e arrivare, ad esempio, a Place de la Bourse: costruita nel 1720 si tratta di una piazza simmetrica che rappresenta uno dei simboli di Bordeaux, diventata ancora più affascinante da quando è stata aggiunta di un’opera contemporanea: lo specchio d’acqua. Questa spettacolare opera del paesaggista Michel Corajoud ha ricoperto lo spazio della piazza con un sottile tappeto d’acqua. Sulla sua superficie si riflettono le facciate circostanti. La fontana funziona con un ritmo di cicli , vale a dire che per 15 minuti lo specchio si riempie di 2 cm di acqua, poi si svuota e rimane vuoto per 5 minuti, prima di lasciare il posto a 5 minuti di nebbia. E il ciclo ricomincia.

Tra chiese e campanili fino all'antico porto fluviale

Per quanto riguarda gli edifici religiosi vanno segnalate la Cattedrale di Saint Andrè, con un stupefacente portale in stile gotico e la Basica di San Michele, con la sua torre campanaria che svetta sulla città dall’alto dei suoi 114 metri di altezza. Tra gli edifici più fotografati della città c’è poi la Grosse Cloche, il campanile del vecchio municipio, che risale al XV secolo e si compone di due torri circolari alte 40 metri. Si può finire il giro nel quartiere di Saint-Pierre che sorge dove una volta c’era il porto fluviale e dove fermarsi per ammirare la Porta Cailhau, con la sua architettura che ricorda un antico castello uscito da una fiaba. Con l'energia che vi rimane potete prendere uno dei tanti battelli che solcano le acque della Garonna e mangiare a bordo.