Estorsione a Berlusconi, olgettina a processo. Ma la testimone chiave è in Thailandia

Da una parte i legali della famiglia di Silvio Berlusconi che la considerano una testimone talmente importante da pensare di pagarle un volo dalla Thailandia per farle venire in aula, dall'altra il pubblico ministero, Alessio Rinaldi, che sarebbe disposto a rinunciarci dopo che si erano manifestate gia' in altre udienze difficolta' a portarla in Italia.

Raissa Skorkina, la testimone è in Thailandia

Sul nome di Raissa Skorkina si e' incagliato il processo a Monza all'ex olgettina Giovanna Rigato, accusata di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi i cui cinque figli si sono costituiti parte civile. Nell'udienza di ieri, si e' saputo che la modella russa ha chiesto di poter testimoniare in una video chiamata su Whatsapp, modalita' che pero', spiega all'AGI l'avvocato dell'imputata, Corrado Viazzo, si e' scontrata con l'impossibilita' giuridica di farlo per chi si trovi all'estero.

L'avvocato Giorgio Perroni, che assiste i familiari del fondatore di Forza Italia, ha allora fatto presente che saggera' la disponibilita' dei familiari a pagare un volo verso l'Italia a Skorkina che, tra l'altro, dovra' affrontare l'appello-bis come imputata del 'Ruby ter', dopo che la Cassazione ha annullato le assoluzioni delle ragazze ospiti ad Arcore. Rigato, ex concorrente del 'Grande fratello', e' accusata di avere chiesto a Berlusconi 500mila euro in cambio del suo silenzio su quanto accadeva a Villa San Martino. L'udienza e' stata rinviata al 18 marzo per discutere di Skorkina, una delle testimoni indicate dalla difesa assieme ad altre ex ospiti, tra le quali Ruby e Marysthell Polanco.

