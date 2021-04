Estradato Mirko Rosa, l'ex 're dell'oro' ricercato per truffa e riciclaggio

Mirko Rosa, noto con il soprannome di 'Mirko Oro', ex 're' dei negozi 'compro oro' varesino arrestato lo scorso febbraio in Svizzera dove era fuggito per sottrarsi all'arresto a seguito di una condanna, e' stato estradato questa mattina e portato in carcere a Como. A riportarlo è l'ANSA. I carabinieri, che lo avevano individuato oltre frontiera dopo che Rosa aveva pubblicato un video su Tik Tok dove sbeffeggiava i militari affermando "non mi prenderete mai", e' stato consegnato alle autorita' italiane a seguito della richiesta di estradizione da parte del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), e a Chivasso e' stato prelevato dai carabinieri che gli hanno notificato il provvedimento di arresto unitamente alla Polizia di frontiera di Como.

Sei gli anni che l'ex imprenditore dovra' scontare per truffa, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, uccisioni di animali, riciclaggio, pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, simulazione di reato e resistenza a pubblico ufficiale.