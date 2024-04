Eton sbarca a Milano per il primo showroom italiano

Fondato nel 1928 in un piccolo villaggio della Svezia, Eton crea camicie di qualità e accessori per l’uomo. Il marchio, per il suo primo showroom italiano ha scelto Milano, con di 200 metri quadrati in via Bagutta 12. Come riferisce Pambianconews, Eton è attualmente distribuito in 50 paesi nel mondo e vanta numerose collaborazioni come la The Beatles Collection, l’Archive Collection e Custom Made.

Eton ha chiuso il 2023 a quota 95 milioni di euro

Il brand svedese - che ha chiuso il 2023 a quota 95 milioni di euro - nel suo nuovo spazio all'ombra della Madonnina ospiterà le nuove collezioni stagionali ma anche i modelli carry-over e sarà presente alla prossima edizione di Pitti Uomo.