Euroderby, Abodi: "Mi auguro comportamenti all'altezza"

"Mi auguro che dal punto dei vista dei comportamenti e dei linguaggi da parte di tutti gli attori in campo, non solo calciatori e dirigenti ma anche il pubblico, si riesca a essere all'altezza dello spettacolo e dell'obiettivo che fin qui è stato raggiunto con cinque squadre in semifinale nelle tre competizioni europee, e di queste due addirittura in Champions League. Bisogna trovare delle coerenze tra la parte competitiva-sportiva e i comportamenti anche gestionali di tutti gli attori".

L'opinione deI ministro dello Sport sulla sfida in programma a San Siro

Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine di una conferenza stampa a Roma alla Camera dei deputati, a chi gli chiedeva se il derby di Milano in programma stasera, valevole per la semifinale d'andata di Champions League, potesse essere occasione di riscatto per il calcio italiano dopo gli ultimi episodi controversi registrati negli stadi del Paese, come i cori razzisti all'indirizzo dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic