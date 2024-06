EuroMilano, un pool di banche finanzia con 101 milioni il quartiere UpTown

La società immobiliare EuroMilano ha ottenuto un finanziamento di 101 milioni per la costruzione di edifici smart per il quartiere green UpTown della zona Nord Ovest della Città Metropolitana di Milano. Il finanziamento è stato garantito da Sace attraverso la nuova garanzia "Archimede" ed erogato da Intesa Sanpaolo e un pool di banche composto da Bper, Banco Bpm, Bcc Milano e Bcc Centro Padana. Lo scopo è di realizzare edifici ad uso residenziale, che siano rispettosi della classe energetica A e che garantiscono un elevato comfort abitativo, contemplando la riduzione dei consumi e una corretta gestione delle risorse idriche su un'area complessiva di 147 mila metri quadrati e un parco pubblico.

Ricci (Sace): "Orgogliosi di lavorare al fianco di EuroMilano"

La garanzia di Sace supporta finanziamenti e cauzioni (della durata massima di 25 anni e senza limiti di importo) erogati dal sistema bancario alle imprese italiane, garantendo fino al 70% dell'importo. "Siamo orgogliosi di inaugurare la nostra operatività con Garanzia Archimede al fianco di un player come EuroMilano e siamo felici di farlo – ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratrice delegata di Sace -, insieme ai nostri partner bancari, per un grande progetto di rigenerazione urbana con importanti ricadute per la Città e per la Collettività."