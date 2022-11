+Europa: "Serve un federatore delle opposizioni, per noi il nome è Cottarelli"

Usuelli (+Europa): "Serve un federatore delle opposizioni, per noi il nome è Carlo Cottarelli"

"Serve subito un federatore autorevole e competente per un’alleanza che liberi la Lombardia, dopo 28 anni, da una malagestione della destra che sta distruggendo il nostro sistema sanitario regionale. È giunto il tempo, anche per le opposizioni, di mostrare senso di responsabilità nei confronti dei lombardi. Per noi il Nome è Carlo Cottarelli. Grazie alla sua competenza nella appropriatezza della spesa, si potranno liberare grandi risorse finanziarie da investire sulle risorse umane in sanità". Così in una nota Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa dopo le dimissioni di Letizia Moratti.

Usuelli (+Europa): "Abbiamo inutilmente denunciato il disastro della gestione Covid"

"Abbiamo inutilmente denunciato il disastro della gestione covid, l’incapacità di relazione con i professionisti sanitari ospedalieri e della medicina di territori, abbiamo lottato contro una riforma del sistema sanitario lombardo che peggiorava quelle di Formigoni e Maroni", afferma Usuelli ricordando i vari cambi ai vertici della sanità e sottolineando che "più dell’80% del budget di regione Lombardia è spesa sociosanitaria". "Intanto il Presidente Fontana continuava a tranquillizzarci dicendo che tutto andava bene, mentre nessuna Regione italiana ha avuto un così ampio e maldestro turn over di politici e tecnici nelle posizioni apicali del governo sanitario", aggiunge.