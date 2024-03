Europee, Albertini: tandem con Moratti? "Ci stiamo pensando"

Anche se resta "più no che sì", con Letizia Moratti "ci stiamo pensando" all'ipotesi di una candidatura in tandem per Forza Italia alle prossime Europee nella circoscrizione Nord-Over. Lo conferma all'Adnkronos l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. Nelle costanti interlocuzioni con l'altra ex prima cittadina, l'ipotesi di una corsa a due non è stata ancora del tutto 'verbalizzata'. "Ci sentiamo sempre, però su questo argomento abbiamo sempre rinviato: prima c'era il congresso di Forza Italia, adesso c'è quello del Ppe, per cui ci siamo scambiati solo delle emoticon con la faccina pensierosa", racconta Albertini. I nomi degli ultimi ex sindaci di centrodestra di Milano negli ultimi anni vengono sempre più spesso legati, nonostante in passato i due abbiano avuto divergenze sulle scelte fatte a Palazzo Marino.

Europee, Albertini: ci hanno chiamato Tajani e Gasparri

Nel 2022 Albertini si è più volte pubblicamente espresso in favore di una candidatura di Moratti alle Regionali, poi un anno dopo l'ha seguita nel ritorno in Forza Italia, dove lei ricopre il ruolo di presidente della Consulta della segreteria nazionale. Ed è proprio dal partito che arriva la richiesta più forte per una candidatura-tandem. "Stamattina ho sentito Alessandro Sorte (coordinatore del partito in Lombardia, ndr). E poi ci hanno chiamato Tajani e Gasparri", racconta l'ex sindaco. Oltre al pressing azzurro, ci sono i sondaggi usciti qualche giorno fa su 'Libero', che attribuiscono ad Albertini un ipotetico 70% di preferenze tra gli elettori di Forza Italia. "Non so se li abbiano fatti apposta per 'fregarmi'", scherza l'ex sindaco con umiltà, osservando che "niente induce al successo come il successo".