Europee, ecco il documento che promuove Annalisa Corrado. E Maran...

Chiuso ufficialmente il conteggio delle schede e il riparto dei seggi ora si stringono i tempi per i partiti per definire gli ultimi tasselli della squadra da inviare a Strasburgo. Alcuni dei potenziali europarlamentari sono in attesa delle scelte dei colleghi per capire se andranno in Europa oppure rimarranno a casa. Ma per quanto riguarda Milano Pierfrancesco Maran, assessore uscente, a questo punto dovrebbe entrare nel Parlamento europeo.



Come da verbale dell'ufficio elettorale nazionale al Pd vanno 5 seggi. Stando così le cose è sicuro l'ingresso di Annalisa Corrado. Con lei dentro, Alessandro Zan, eletto sia nel collegio Nord Est che nel collegio Nord Ovest ma destinato a traslocare all’Ovest per lasciarle un posto, può stare nell’Est. Liberando così un seggio per Maran.