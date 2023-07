Europee, Fdi lancia il senatore Mantovani: "Rivincita di un uomo onesto"

“Oggi è il giorno della rivincita di un uomo onesto che non si è mai arreso. Tutti dobbiamo prenderlo ad esempio”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa dal palco della “Festa della Libertà” omaggiando Mario Mantovani. Un’occasione per festeggiare i 73 anni del senatore di Arconate e i successi di FDI in Lombardia e nel Paese.

Nella splendida villa Clerici a Cuggiono, Mantovani ha riunito, ieri sera, lo stato maggiore di Fratelli d’Italia

Nella splendida villa Clerici a Cuggiono, Mantovani ha riunito, ieri sera, lo stato maggiore di Fratelli d’Italia che lo ha di fatto lanciato verso la campagna elettorale per le europee 2024. E’ ormai sicuro, seppur non ufficialmente, che il candidato di punta per il partito della Meloni nel collegio Itala Nord Occidentale sarà proprio il senatore, pronto a fare il pieno di preferenze.

Un ritorno in grande stile per Mantovani, che non si è mai arreso davanti alle difficoltà e alle ingiustizie patite

A celebrare Mantovani erano presenti, oltre alla seconda carica dello Stato, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Capogruppo alla Camera dei Deputati Tommaso Foti, il presidente del Consiglio Regionale Federico Romani, i capi delegazione del partito in consiglio e in giunta Christian Garavaglia e Domenico La Russa oltre a numerosi onorevoli, senatori, assessori, consiglieri regionali e sindaci.

Un ritorno in grande stile per Mantovani, che non si è mai arreso davanti alle difficoltà e alle ingiustizie patite. E ora è tornato più forte ed entusiasta “sempre dalla parte di chi non è e di chi non ha” come ama ripetere. Il conto alla rovescia per il 9 giugno 2024 è iniziato e Mantovani è già in fuga.