Europee, Formigoni: "Diverse offerte ricevute ma non mi candiderò"

L'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni ha parlato in un'intervista alla Stampa riguardo alle prossime elezioni Europee: "Ho ricevuto offerte da diversi partiti, ma ho deciso di stare fermo un giro. Forza Italia si era fatta avanti già nel maggio scorso, poi si sono presentati anche altri. Del resto i sondaggi che avevo commissionato, così come quelli commissionati dalle forze politiche, registravano risultati più che lusinghieri".

Sulla possibile candidatura come sindaco di Milano: "Vedremo"

Riguardo al fatto delle pene accessorie a cui è ancora sottoposto, come l'interdizione dai pubblici uffici, Formigoni nega che sia stato quello a frenarlo: "No, anche quella è una vicenda che si sta avviando a soluzione. Avendo scelto di non candidarmi lascio che le cose procedano con i tempi normali. Altrimenti avrei potuto richiedere un'abbreviazione". Riguardo ad una sua possibile candidatura a sindaco di Milano nel 2026 dichiara: "Vedremo, non ho ancora deciso. Per ora guardo con più interesse al Parlamento italiano".