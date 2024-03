Europee, Fratelli d'Italia definisce le liste: da Fidanza a Sofo

Le fondamenta ci sono e sono solide, manca solo la ciliegina sulla torta. Fratelli d'Italia è a lavoro per definire la lista per le europee nel Nord-Ovest, circoscrizione che comprende la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta. Ai blocchi di partenza davanti a tutti si presentano gli uscenti Carlo Fidanza, già capo delegazione del partito di Giorgia Meloni al Parlamento europeo, e Pietro Fiocchi, politico ma anche cacciatore e imprenditore con l'azienda di munizioni di famiglia, entrambi pronti a fare il pieno insieme all'ex senatore e assessore al Welfare in Regione Lombardia Mario Mantovani. In campo ci sarà anche il milanese Vincenzo Sofo, eletto cinque anni fa con la Lega e sposato con Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen.

Europee, dalla giunta della Lombardia in arrivo Lara Magoni

Dalla giunta della Lombardia si candiderà quasi sicuramente la sottosegretaria regionale a Sport e Giovani ed ex sciatrice Lara Magoni, molto attiva nelle ultime settimane tra eventi e impegni sul territorio. Più improbabile che corra l'assessore al Turismo Barbara Mazzali, il cui nome circola da mesi e a cui sarebbe stato chiesto di scendere in campo così come a tante altre donne elette in Lombardia tra le fila di FdI, che deve bilanciare le 'quote' di genere. Sembrerebbe, infatti, che una candidatura sia stata proposta anche alle consigliere regionali Alessia Villa e Anna Dotti ma entrambe non dovrebbero essere della partita. Chi ci sarà e rappresenterà la quota giovani è il bresciano Paolo Inselvini, classe 1994. Sempre dal bresciano si candida la sindaca di Pavone del Mella Mariateresa Vivaldini, prima dei non eletti alle ultime regionali.

Europee, servono profili in grado di garantire un ampio bacino di voti

Da Milano quotazioni in ribasso per il capogruppo a Palazzo Marino Riccardo Truppo e per il deputato Stefano Maullu. Il candidato del varesotto è il sindaco di Daverio Marco Colombo, mentre dalla Brianza potrebbe arrivare Eleonora Frigerio, che aveva collezionato 2900 preferenze alle regionali non riuscendo ad essere eletta. In lizza per una candidatura anche il presidente di Federcaccia Lombardia, il bergamasco Lorenzo Bertacchi, sponsorizzato dall'assessore Paolo Franco. Uno dei candidati "di punta" in Piemonte sarà Giovanni Crosetto, nipote del ministro della Difesa Guido Crosetto e già capogruppo al Comune di Torino. Con lui anche Federica Barbero Invernizzi, responsabile regionale spettacolo, teatro e valorizzazione del territorio di FdI e parte della famiglia Invernizzi, proprietaria della storica azienda Inalpi Spa specializzata nel settore lattiero caseario. Diminuiscono, invece, le possibilità di una candidatura del questore del Senato Gaetano Nastri mentre dalla Liguria è pronto a correre il capogruppo in Consiglio regionale Stefano Balleari. FdI eleggerà nel Nord-Ovest probabilmente cinque europarlamentari, magari sei. Profili in grado di garantire un ampio bacino di voti non mancano. Ciò che manca in questo momento, come ragiona qualche dirigente nel partito, è la candidatura suggestiva, il nome importante della società civile da tirare fuori dal cilindro che potrebbe comunque arrivare nelle prossime settimane, in attesa di capire ovviamente se si candiderà anche la premier Giorgia Meloni.