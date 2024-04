Europee, i partiti depositano le liste definitive per il Nord Ovest

Europee, è iniziata nel pomeriggio la processione delle formazioni politiche per depositare le liste ufficiali dei propri candidati nella circoscrizione Nord Ovest presso il tribunale di Milano.

Europee, la prima a presentarsi è Alternativa Popolare con Bandecchi

I primi a presentarsi, riporta Agi, sono stati gli esponenti di Alternativa Popolare con la lista capeggiata, qui e ovunque (a eccezione della circoscrizione Centro dove capofila e' lex magistrato Luca Palamara) dal segretario di Ap Stefano Bandecchi, sindaco di Terni. Il terzo nome in lista e' Paolo Alli presidente del partito e unico italiano a essere stato presidente dell'assemblea parlamentare della Nato. Sono 18 i candidati di Ap, lista che si ricorda non ha raccolto le firme ritenendo di poter usufruire di una esenzione in quanto il partito aderisce al Ppe, ha una lettera di autorizzazione e ha inserito il simbolo del partito popolare europeo all'interno del proprio simbolo. Ap fa riferimento a una sentenza della Cassazione del 2014 che accolse il ricorso dei Verdi, inizialmente esclusi.

Pd: Cecilia Strada capolista nel Nord-Ovest

Anche il Partito democratico ha depositato la lista. Come annunciato, la capolista e' Cecilia Strada, ex presidente di Emergency. Sono 20 in tutti i candidati, al secondo e terzo posto gli euro deputati Brando Benifei e Irene Tinagli. E ancora in lista troviamo il deputato e attivista Alessandro Zan, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l'ex deputato Emanuele Fiano, l'assessore comunale Pierfrancesco Maran, l'ex capogruppo del Pd in consiglio regionale lombardo Fabio Pizzul e l'euro parlamentare Patrizia Toia.

Cinque Stelle, la capofila è Danzì

Ha presentato la sua lista per le prossime elezioni europee alla circoscrizione nord ovest anche il M5s. In tutto venti candidati che hanno come capofila la parlamentare uscente Maria Angela Danzi', dopo di lei, il giornalista Gaetano Pedulla', ex direttore de Il Tempo e fondatore e attuale direttore della Notizia. Terzo posto per Antonella Pepe e quarto per Sean Sacco consigliere regionale del Piemonte. In lista, anche Simone Verni ex consigliere regionale della Lombardia.

Salis capolista di Alleanza Verdi Sinistra

Come annunciato e' Ilaria Salis la capolista di Alleanza Verdi Sinistra, alle prossime elezioni Europee di giugno. Nella documentazione presentata all'ufficio elettorale per l'Italia nord ovest, c'e' l'insegnante monzese, attivista detenuta in Ungheria ad aprire la lista di 20 candidati. Al secondo posto troviamo l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, al terzo, Massimiliano Smeriglio, parlamentare del Pd alle ultime Europee passato con loro. Al quinto posto c'e' l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano

Calenda in lista per Azione, ma in ultima posizione

Il leader di Azione Carlo Calenda chiude la lista per le Europee della circoscrizione nord ovest del suo partito. Unica eccezione, in quanto Calenda apre in tutte le altre circoscrizioni. Capofila dei 20 candidati e' l'ex ministro per la famiglia Elena Bonetti. Al secondo e terzo posto troviamo Giuseppe Zollino professore di energia nucleare all'universita' di Padova e Maria Pia Abbracchio, pro rettrice vicaria dell'Universita' degli studi di Milano. A seguire Alessandro Tommasi fondatore di Nos, Caterina Avanza consigliera politica al parlamento europeo, e al sesto posto, Cuno Tarfusser, il sostituto Procuratore generale di Milano, ultimamente al centro delle cronache per aver fatto riaprire il caso della strage di Erba e aver negato l'estradizione all'attivista Gabriele Marchesi, richiesta dall'Ungheria. Ottavo Daniele Nahum, Consigliere comunale di Milano. Nahum e' stato Presidente dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia per tre anni e durante il suo mandato e' stato conferito all'associazione l'Ambrogino d'Oro per l'impegno nelle battaglie sui diritti umani nel mondo e l'integrazione delle minoranze in Italia. E' stato anche Vice Presidente della Comunita' Ebraica di Milano dal 2010 al 2012.

Animalisti-Italexit con Ceriello e Daniela Martani

Anche Animalisti-Italexit hanno presentato la lista di 20 candidati. Cristiano Ceriello, presidente del partito animalista italiano e' il capolista, seguito da Daniela Martani, la showgirl, attivista e conduttrice radiofonica italiana che si e' fatta conoscere per aver partecipato al Grande Fratello e all'Isola dei famosi. A seguire Antonio Curcio, Simona Casadei, Andrea Perillo e l'avvocato Frida Chialastri, capo delegazione dei diritti umani dell'Accademia mondiale delle scienze biomediche e tecnologiche di Parigi.