Europee, Magoni presenta la sua candidatura per Fratelli d'Italia

Il Sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia, Lara Magoni, in campo con Fratelli d’Italia per le elezioni europee 2024, che si terranno l’8 e il 9 giugno. La conferenza di presentazione si è tenuta presso lo Spazio Solferino a Milano, alla presenza del Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia On. Carlo Maccari, del vicepresidente e assessore al Bilancio di Regione Lombardia Marco Alparone, dei consiglieri regionali Chiara Valcepina, Giacomo Zamperini, Simone Schiavi e Marco Bestetti e al coordinatore di Fratelli d’Italia di Milano Simone Orlandi.

Così Magoni: “Non nascondo l’emozione di essere qui oggi, affiancata dai vertici e dai colleghi di Fratelli d’Italia. È un grande onore avere l’opportunità di concorrere alle Elezioni Europee e avere così la possibilità di rappresentare al meglio gli italiani in Europa. L’ho fatto da atleta e mi sento pronta per indossare, di nuovo, il pettorale di Fratelli d’Italia e portare avanti le politiche del mio partito presso il parlamento europeo. In questi miei oltre undici anni di politica ho fatto tesoro di tutto quello che lo sport mi ha insegnato. L’impegno, lo studio, la dedizione e la correttezza sono prerogative di tutte le mie azioni".

Il sottosegretario ha aggiunto: "È un grande onore avere l’opportunità di concorrere alle Elezioni Europee e avere così la possibilità di rappresentare al meglio gli italiani in Europa. Indossare, di nuovo, il pettorale di Fratelli d’Italia significa portare avanti le politiche del mio partito e dei milioni di italiani che in questi anni hanno dimostrato fiducia nei confronti del nostro leader Giorgia Meloni”

Magoni e il progetto di Laurea europea

Tra le tematiche da proporre in sede europea, Magoni ha parlato della possibilità di concretizzare il percorso legato alla Laurea Europea, affinché i giovani italiani abbiano maggiori opportunità occupazionali, avendo un titolo di studio riconosciuto in ambito internazionale ed evidenziando l’importanza per le nuove generazioni di essere connessi con il mondo.

“Grazie alle deleghe che ho avuto l’onore di ricoprire nella mia carriera - ha proseguito Magoni - ho collaborato spesso con organismi e organizzazioni sovranazionali, toccando con mano le enormi possibilità che la Lombardia e l’Italia intera hanno per essere sempre più protagoniste in Europa. Attraverso lo sport e i grandi eventi internazionali, il nostro Paese ha tutte le potenzialità per diventare il miglior palcoscenico per l’intero movimento sportivo europeo, partendo anche dalla valorizzazione delle regioni montane, per esempio nell'ambito della Strategia Macroregionale Alpina (EUSALP). Le prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dovranno essere un trampolino di lancio per far sì che l’Italia diventi la locomotiva sportiva d’Europa e sono certa che, con il sostegno del mio partito, potrei incidere in modo determinante.Ringrazio il coordinatore Maccari che da mesi crede nella mia candidatura, il vicepresidente Alparone e tutti i colleghi che con la loro presenza mi hanno manifestato il loro appoggio. Come in qualsiasi sfida, il supporto della squadra sarà determinante"