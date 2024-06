Europee, Milano è di sinistra. Il centrodestra stia attento alle comunali...

Non c'è storia, e per le prossime Comunali è da tenere bene in considerazione. Milano è una città di sinistra. Punto e basta. Il Pd è al 31,38 per cento, primo con 10 punti di distacco sul partito di Giorgia Meloni. Boom incredibile di Alleanza Verdi e Sinistra: 10,52 per cento. Dietro c'è Forza Italia, all'8,87, infine la coppia scoppiata dei riformisti: Azione al 6,46 per cento, Stati Uniti d'Europa al 6,37 per cento. Lega come al solito molto bassa in città, con il 6,14 per cento. Il Movimento 5 Stelle mai amato, al 5,26 per cento. Sopra lo zerovirgola il movimento di Santoro, Pace Terra Dignità, con il 2,47 per cento, sotto lo zero virgola tutti gli altri, da Cateno De Luca a Bandecchi.

Europee, a Milano bene Maran e Fidanza. Male Fiano

Per quanto riguarda i più votati di Milano, la lista è semplice. Vince di molto Cecilia Strada con 46mila preferenze, secondo Pierfrancesco Maran con quasi 23mila. Maran, appoggiato dal sindaco Sala e da tutta la giunta Pisapia, ha ottenuto un gran risultato in città ma per entrare al Parlamento Europeo dovrà capire se Zan rimarrà nel Nord Ovest o nel Nord Est. Sarà quindi una decisione della segreteria. Terzo Gori con quasi 22mila preferenze, Tinagli a quasi 20mila. Malissimo Emanuele Fiano, che sicuramente non entrerà in Europa e pure in città si piazza sotto le 10mila. Per quanto riguarda Fdi, Carlo Fidanza "sparecchia" con oltre 7500 preferenze. Per gli altri candidati niente da segnalare: sono tutti in linea con i voti di circoscrizione.