Europee, Milano ed il suo hinterland non sono mai stati così lontani

"Tredici punti di differenza sono davvero tanti", afferma Bruno Dapei - Direttore dell'Osservatorio Metropolitano di Milano. "È una dato politico che conferma quanto rileviamo da tempo, cioè che ci sia un solco sempre più profondo che separa capoluogo e hinterland della Città metropolitana di Milano". Si fa riferimento al diverso risultato delle liste "di governo" tra capoluogo e territorio metropolitano (circa 13 punti di differenza) così come, ad esempio, per il PD (circa 7 punti di differenza) come di seguito riepilogate.

Europee 2024:

Liste "di Governo" (FDI + FI + Lega)

Media nazionale: 47,42%

133 comuni della Città metropolitana (compresa Milano città): 44,52% (563.870 voti)

Solo Milano città: 36,74% (185.566 voti)

132 comuni (esclusa Milano città): 49,67% (378.304 voti)

Partito Democratico

Media nazionale: 24,08%

133 comuni della Città metropolitana (compresa Milano città): 27,19% (344.405 voti)

Solo Milano città: 31,38% (158.506 voti)

132 comuni (esclusa Milano città): 24,41% (185.899 voti)

Dapei: "Si allarga la forbice tra Milano e il territorio metropolitano"

"La forbice nel voto politico tra il comune capoluogo e il territorio metropolitano di Milano si sta allargando elezione dopo elezione" ha continuato Dapei: "Una profonda differenza nei risultati si era via via già registrata ma ha raggiunto in questa tornata elettorale per il Parlamento europeo la punta massima. È un dato su cui deve riflettere non solo la politica: se la riforma che ha portato alla nascita della Città metropolitana, così come concepita, si poneva l'obiettivo di uno sviluppo armonico e sinergico della Grande Milano, superando la logica della contrapposizione tra gli interessi del capoluogo e quelli del territorio circostante, siamo davanti a un ulteriore indicatore che ci dice cose diverse. "