Europee, Moratti balla sul palco con Ivana Spagna. Il VIDEO cult

Già cult le immagini di Letizia Moratti che balla sulle note di "The Best" assieme ad Ivana Spagna: "Questa è anche una festa", ha spiegato l'ex sindaco di Milano. Scene dall'apertura della campagna elettorale per le Europee nella mattinata di domenica al teatro Manzoni di Milano.

Presente all'evento anche il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Il fondatore del partito Silvio Berlusconi è stato ricordato più volte. Anche in apertura della manifestazione: il teatro Manzoni fu salvato nel 1878 proprio dal Cav