Europee: Moratti (FI), non si possono accomunare Pse e destra antieuropeista

Secondo la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli le future alleanze politiche per la maggioranza della Commissione europea dovranno escludere la destra di Afd ma anche i socialisti, che oggi governano insieme al Ppe? "Non sono d'accordo. Non si possono accomunare i rappresentanti dell'estrema destra sovranista e antieuropeista, con tratti addirittura xenofobi e neonazisti, con la storia filo-europea dei socialisti oggi responsabilmente alleati del Ppe". Così la presidente della Consulta della segreteria nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, a Radio Lombardia.

Forza Italia centrale nel quadro politico nazionale

"Le possibili alleanze si valuteranno esito delle elezioni alla mano, ma non si potrà accogliere con gli applausi in una coalizione di maggioranza europea quelle forze, come Alternative für Deutschland, che portano avanti valori incompatibili con i nostri, che remano in direzione opposta e che lavorano contro l'Unione europea, come ha ribadito anche il nostro ministro degli Esteri Tajani", ha aggiunto.