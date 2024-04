Europee: Tarfusser, Pm riaperto caso Erba, si candida con Azione

Cuno Tarfusser, il sostituto procuratore della Corte d'appello di Milano che ha fatto riaprire il caso sulla strage di Erba, si candida con Azione di Carlo Calenda. "Sara' uno dei nostri candidati di punta nel nord ovest. Per noi e' fondamentale avere la migliore lista mai fatta in termini di competenze in singoli settori. Siamo piu' che onorati di averlo nella nostra lista". A dirlo e' stato il segretario di Azione, Carlo Calenda, nel corso di una conferenza stampa dove e' stato presentato il nuovo candidato che correra' con la lista 'Siamo Europei' nella circoscrizione del Nord-Ovest alle prossime elezioni dell'8 e del 9 giugno.

Azione, Tarfusser: richiesta arrivata da chi avrei votato

"Ho accettato perche' sono alla fine della mia carriera di magistrato, ma mi sento ancora troppo in forze e mentalmente ancora sano ed equilibrato". Cosi' Cuno Tarfusser dopo aver annunciato la sua candidatura con Azione di Carlo Calenda. Nelle ultime "settimane mi hanno chiesto cosa faro' dopo. Sono contento che la richiesta mi sia pervenuta dal raggruppamento e dalle persone che avrei votato io stesso; non e' che io vado bene per tutti, ma per le persone che ritengo meritino il mio impegno", ha osservato. "Ho ancora voglia capacita' fisica e mentale per impegnarmi ed e' quello che voglio fare". Inoltre, "ho certa esperienza internazionale e conosco quattro lingue. Avendo fatto 11 anni all'Aia in un ambiente internazionale. Non sono cambiato dal giorno uno in magistratura fino ad oggi. Io sono fortemente europeo", ha concluso.