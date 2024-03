Europee, Vannacci: le richieste sono tante, ma devo ancora valutare se candidarmi o meno

Sulle elezioni europee e una eventuale candidatura, "una volta "che l'avro' presa la comunichero' a tuti gli altri. Si tratta di scegliere tra tanti partiti, le richieste sono tante ma si tratta anche di scegliere se candidarmi o no. In questo momento devo scegliere se partecipare o no". Lo ha dichiarato il generale Roberto Vannacci, a margine di un evento a Milano. Le persone "lo vogliono sapere ma mi piace essere il padrone del mio destino, e quindi e' una decisione che riguarda la mia vita, la mia famiglia, il mio futuro e che prendero' da solo", ha continuato Vannacci, sottolineando di non essersi fatto "un piano a riguardo ma il giorno che avro' finito di valutare tutti i fattori senza problemi lo diro'".

Vannacci: "Io con la Polizia, non c'è repressione di dissenso"

"È chiaro che mi schiero con la polizia e con chi tutela l'ordine pubblico. Il diritto alla manifestazione è sacrosanto ma è soggetto a delle regole e le forze dell'ordine sono lì per farle rispettare. Non credo ci sia repressione del dissenso". Lo ha detto Roberto Vannacci durante un evento a Milano in merito ai fatti di Pisa e di Torino. "Io non ho mai manifestato in vita mia - ha aggiunto - ma ho fatto tante cose e non mi sono mai sentito represso".

Vannacci: l'ex showgirl di origini congolesi Lubamba: non mi sento offesa

Sylvie Lubamba, ex modella e showgirl di origini congolesi, ha partecipato al talk con il generale Roberto Vannacci, protagonista a Milano di un confronto con il pubblico. ''Sono venuta qui a suo sostegno - ha detto Lubamba prendendo la parola dal pubblico -. Molti della mia etnia si sono sentiti offesi, anche mia madre. Io sono d'accordo con lei, se dice che non abbiamo gli stessi lineamenti di un italiano è vero''.