Europei, Fontana: "A Gianluca Vialli il premio Rosa Camuna"

"Oggi proporro' alla Giunta di premiare con il premio Rosa Camuna del prossimo anno Gianluca Vialli, che dalle dichiarazioni dei giocatori e' stato fondamentale in questa vittoria". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a margine dell'evento "Progetto Mind, sinergie per innovare in Lombardia".

Sala: "Potremmo invitare gli Azzurri a Palazzo Marino"

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala pensa a un modo per celebrare la vittoria agli Europei dell'Italia. E alla domanda se la città organizzerà qualcosa con gli azzurri ha risposto: "Vediamo. Ho incontrato casualmente Mancini prima degli Europei per strada. Credo che considerando un po’ Donnarumma un nostro patrimonio, anche se è stato ceduto - ma Donnarumma è stato veramente straordinario -, magari si potrebbe fare qualcosa: adesso faranno anche un po’ di vacanza, ma al ritorno” si potrebbe chiedere “ai giocatori che erano presenti di venire a Palazzo Marino: quello si potrebbe fare”.