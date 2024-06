Europei, la Guardia di Finanza oscura le piattaforme pirata: 13 indagati

La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito una operazione che ha portato alla chiusura di diverse piattaforme online che trasmettevano abusivamente le partite degli Europei di calcio. Un servizio di cui usufruivano ben 1,3 milioni di spettatori. L'operazione nasce da una inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco scaturita da una denuncia di Sky Italia e che ha portato a 14 perquisizioni nei confronti di 13 persone indagate. Per l'accusa avrebbero gestito i network decriptando e redistribuendo illegalmente i contenuti dei più importanti player tv mondiali tramite piattaforme Iptv (Internet protocol television) non autorizzate.

L'innovativo sistema di Iptv illegali allestito dalle piattaforme pirata

Come riferisce Ansa, l'inchiesta ha fatto emergere che gli indagati "operavano in modo del tutto innovativo rispetto al passato - si legge in una nota della Gdf - ovvero attraverso l'esfiltrazione delle chiavi di decodifica necessarie alla decriptazione e alla visione 'in chiaro' di tutti i canali e dei palinsesti televisivi delle principali e più importanti emittenti". In pratica I 13 indagati accedevano "abusivamente" a "un sistema informatico e telematico" gestito da Sky Italia srl e, eludendo "le misure di sicurezza poste a tutela dei dati e delle comunicazioni elettroniche", si impossessavano delle "password" e di altri "mezzi idonei" per decriptare i contenuti del palinsesto televisivo a pagamento di Now tv.

Questi strumenti, mediante l'uso di server virtuali, ospitati presso internet service providers nazionali ed esteri, venivano divulgati e destinati ai singoli utenti delle Iptv illegali. L'attività investigativa, "resa maggiormente complessa dall'impiego di sistemi Vpn (Virtual Private Network) per anonimizzare le comunicazioni", si è conclusa con l'identificazione di 13 persone indiziate del reato previsto dall'art. 171 ter della Legge sul diritto d'autore, nonché accesso abusivo a sistemi informatici e detenzione di codici di accesso e frode informatica. Ulteriori approfondimenti sono in corso al fine di identificare compiutamente i singoli utenti destinatari dell'Iptv illegale.