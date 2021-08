Eurovision 2022: Milano in lizza, Roma già esclusa

Milano tra le cinque città italiane in lizza per ospitare il prossimo Eurovision song contest. Ma a fare rumore è soprattutto l'esclusione di Roma, L'Italia ha ottenuto la possibilità di organizzare la prossima edizione grazie alla vittoria nel 2021 dei Maneskin, che provengono proprio dalla Capitale. Ma la Città eterna è stata esclusa dalla selezione delle città italiane in quanto mancherebbero gli spazi adeguati. Per qualcuno, una "eurofiguraccia" della sindaca Virginia Raggi.

Milano è invece in corsa. Commenta il presidente della Commissione Cultura e Sport di Regione Lombardia Curzio Trezzani, Lega: "Ci riempie di gioia sapere che Milano e' una delle cinque citta' che potrebbe ospitare il prossimo Eurovision Song Constest. Milano, del resto, e' la citta' con lo sguardo maggiormente proiettato in Europa, ha le strutture adeguate e i collegamenti viabili adatti a questo genere di eventi, dopo 31 anni e' giusto che sia il capoluogo della Lombardia a dover accogliere questo festival. A tal riguardo, ho anche presentato una mozione, che sara' discussa prossimamente in Consiglio regionale, per dare slancio politico e maggiore forza a questa idea. Da quando la Rai ha aperto il bando ben 17 citta' hanno avanzato la propria candidatura ma solo in 5 sono arrivate in finale, ora che siamo all'ultimo miglio anche la politica deve dimostrare compattamente la propria volonta': Milano e' la vetrina ideale per l'Eurovision Song Contest 2022".