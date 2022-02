Eutanasia e referendum, Sala: "Va legalizzata"

Eutanasia, il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende posizione dopo la decisione della Consulta che ha bocciato il referendum per la sua legalizzazione sottoscritto da 1,5 milioni di italiani, dichiarato inammissibile: "Non sta a me contestare la decisione della Consulta. Sta a me dire come la penso: l'eutanasia va legalizzata".