Evade da domiciliari e minaccia di morte i familiari della ex, arrestato

E' evaso dagli arresti domiciliari per andare a minacciare di morte i familiari della sua ex compagna. Per questo un uomo di 32 anni e' stato arrestato nel Pavese. Nel pomeriggio di venerdi' i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Voghera hanno arrestato un 32enne di Castelletto di Branduzzo (PV) per evasione. L'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, e' evaso dalla propria abitazione e dopo essersi procurato una pistola, e' andato a minacciare i familiari della sua ex compagna in un'abitazione di Lungavilla. Il giovane, arma alla mano, ha minacciato di morte i genitori e la nonna 90enne della ragazza per motivi in corso di accertamento.

A quel punto sono state immediatamente diramate le ricerche dell'uomo alla centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Voghera, con l'impiego di un imponente dispiegamento di uomini, anche in abiti civili. In tal modo una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Voghera, ha localizzato ed arrestato il 32enne in via Carlo Emanuele III a Voghera. L'arrestato e' stato portato presso la camera di sicurezza della Compagnia carabinieri di Voghera in attesa del rito direttissimo fissato nella mattina di oggi.