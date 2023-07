Evade dai domiciliari, trovato in piscina nel Milanese

Un ragazzo brasiliano di 20 anni, evaso nel mese di giugno dagli arresti domiciliari a Modena, e' stato rintracciato e arrestato dai militari della Stazione carabinieri di Limbiate mentre si trovava in piscina. Il ragazzo, senza fissa dimora, era giunto nel comune brianzolo per fare visita a dei parenti.

A mettere i carabinieri sulla strada del giovane evaso sono state le segnalazioni di alcuni frequentatori della piscina che hanno riferito di un uomo "molesto e in forte stato di agitazione". I Carabinieri hanno individuato il ragazzo brasiliano che, in seguito agli accertamenti, e' risultato essere evaso dagli arresti domiciliari a Modena e su cui pendeva un ordine di carcerazione per l'inosservanza della misura a cui era gia' sottoposto. Il fuggitivo-nuotatore e' stato portato a San Vittore.