Evasione fiscale da 1,5milioni, nei guai la star di OnlyFans Mady Gio

E' stata denunciata per un’evasione fiscale che sfiora i 1,5 milioni di euro Mady Gio, nota creatrice di contenuti per adulti su OnlyFans. L’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Varese ha messo in luce un’operazione poco trasparente da parte della star della piattaforma web. Nonostante la sua presenza su piattaforme digitali e la partecipazione a programmi televisivi, Mady Gio ha dichiarato ricavi di poco più di 50 mila euro. Un’inezia rispetto agli oltre 1,5 milioni incassati nel biennio 2021-2022, emersi grazie all'analisi della documentazione fornita dalla piattaforma sulla quale operava.

La fuga e la residenza fittizia in Svizzera

Inoltre, Mady Gio avrebbe tentato di spostare la sua residenza in Svizzera, approfittando di una tassazione più favorevole. Tuttavia, gli inquirenti hanno smascherato la manovra, dimostrando che la influencer non soddisfaceva i requisiti per una vera residenza fiscale all’estero. Gli elementi fondanti della sua vita quotidiana, come affetti, conto corrente e attività lavorativa, rimanevano saldamente ancorati in Italia, mentre ufficialmente continuava a dichiarare di vivere e lavorare all’estero.

Conseguenze legali

Dopo un’accurata indagine, Mady Gio è stata denunciata per dichiarazione infedele presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio. L'accusa riguarda l’omissione di oltre un milione e mezzo di euro di Irpef, insieme a una tassa etica legata alla produzione di contenuti pornografici.