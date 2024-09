Evasione fiscale nella vendita di tre Ferrari, Irene Pivetti condannata a quattro anni

Il Tribunale di Milano ha condannato 4 anni l'ex presidente della Camera Irene Pivetti nel processo in cui e' imputata per evasione fiscale e autoriciclaggio perche' avrebbe nascosto al Fisco i proventi dell'operazione commerciale nel 2016 di acquisto e immediata rivendita di tre auto Ferrari Gran Turismo e il marchio della scuderia Isolani Racing Team. Il pm Giovanni Tarzia, titolare delle indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF, chiedeva 4 anni di reclusione mentre l'avvocato Filippo Cocco, legale di Pivetti, l'assoluzione.

A Pivetti riconosciute le attenuanti generiche

Le giudici Scalise-Castellabate-Cecchelli della quarta sezione penale del Tribunale hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a Pivetti non accogliendo la richiesta del pm Tarzia che ne chiedeva l'esclusione. Come pene accessorie l'ex presidente della Camera e imprenditrice ha ricevuto l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi.

Pivetti: "Non mi aspettavo nulla di diverso ma sono innocente"

"Questo e' solo il primo tempo. Sono assolutamente innocente, ma non mi aspettavo nulla di diverso". Lo ha detto Irene Pivetti fuori dall'aula del Tribunale di Milano.

Ordinata una confisca da 3,4 milioni di euro

Il tribunale di Milano, oltre alla condanna a 4 anni di reclusione, ha ordinato nei confronti dell'ex presidente della Camera Irene Pivetti la confisca di oltre 3 milioni e 400mila euro come profitto del reato. La somma e' stata oggetto di sequestro in fase d'indagine dalla Guardia di finanza. Con Pivetti sono stati condannati anche i coimputati Leonardo Isolani e la moglie Manuela Mascoli a 2 anni con l'ipotesi di autoriciclaggio. Assolta invece la loro figlia Giorgia Giovannelli dalla stessa accusa, ma per un episodio diverso. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.