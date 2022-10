Evento di Regione Lombardia, c'è Fontana: Moratti non si presenta

La vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha annullato la sua partecipazione alla conferenza stampa di presentazione di 'Ottobre in Salute... Donna 2022'. Lo staff di Moratti ha fatto sapere, qualche minuto prima dell'inizio dell'evento, che la vicepresidente non avrebbe partecipato "a causa di sopraggiunti impegni istituzionali". In piazza Citta' di Lombardia, nell'ambito della stessa iniziativa, e' atteso un passaggio del governatore Attilio Fontana. Una assenza improvvisa, quella della Moratti, che potrebbe essere il segnale della particolarissima situazione che stanno vivendo lei e Fontana, entrambi candidatisi per la guida della Regione: un nodo che dovranno dirimere i vertici nazionali dei partiti di centrodestra, ma solo dopo aver definito le cariche del nuovo governo centrale.