Eleonora Evi sull'incendio a San Giuliano: "Evidenzia pericolosità impianti"

“È con profonda preoccupazione che seguo gli sviluppi del vasto incendio divampato questa mattina presso la ditta petrolchimica Nitrol Chimica a San Giuliano Milanese. Ai feriti e a tutta la comunità, costretta in casa con le finestre chiuse a causa dei fumi, esprimo la mia solidarietà e vicinanza”.

Lo afferma l’eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde ed esponente dell’Alleanza Verdi e Sinistra con la quale è candidata alle prossime elezioni politiche.

Evi: "Ritengo necessario richiamare l’attenzione delle istituzioni sul pericolo che questi impianti ad alto rischio"

“Nell’augurarmi che Vigili del Fuoco e Protezione Civile fermino al più presto il rogo – prosegue l’ecologista – ritengo necessario richiamare l’attenzione delle istituzioni sul pericolo che questi impianti ad alto rischio di incidente rilevante, sottoposti alla Direttiva Seveso, comportano per l'incolumità della popolazione e, in attesa che si faccia rapidamente luce sulle cause e le eventuali responsabilità di quanto è avvenuto, – conclude Evi, – non posso esimermi dal ricordare come questa vicenda non rappresenti un caso isolato sul territorio milanese".

Comincini (PD): "Il pensiero e la vicinanza, in queste ore difficili, vanno ai lavoratori che sono rimasti feriti"

"Le immagini dell'incendio che arrivano da San Giuliano Milanese lasciano sgomenti. Il pensiero e la vicinanza, in queste ore difficili, vanno ai lavoratori che sono rimasti feriti, alle loro famiglie. Un enorme grazie, inoltre, va ai vigili del fuoco e a quanti si stanno adoperando - ancora in questo momento - per spegnere le fiamme e per ripristinare la situazione", lo scrive sui social il senatore milanese del Partito Democratico, Eugenio Comincini, commentando il rogo di questa mattina presso la Nitrolchimica di San Giuliano Milanese.

La Russa: "Più controlli a Polizia locale"

Per l'assessore alla Sicurezza lombardo Romano La Russa l'incendio divampato questa mattina in un'azienda chimica di San Giuliano Milanese altro non è che "l'ennesima riprova di come sia necessario dare maggiori responsabilità alle Polizie locali lombarde in tema di controlli sulla sicurezza sul lavoro", ecco perché il nuovo entrato nella giunta Fontana auspica, per il futuro, "una maggiore attenzione a questa tematica da parte dei sindaci e delle autorità competenti". Nell'incendio, che ha coinvolto l'azienda petrolchimica Nitrol Chimica di San Giuliano, sono rimasti feriti due dipendenti, "uno dei quali- precisa La Russa- sembrerebbe essere in pericolo di vita: rivolgo a loro e ai familiari i miei migliori auguri e la mia vicinanza"