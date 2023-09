Ex cinema occupato da studenti, in corso lo sgombero

Sgombero all'ex cinema Splendor di viale Gran Sasso a Milano occupato sabato mattina dal movimento studentesco Tende in piazza.

Gli occupanti: "Non c'e' stato spazio per opporre resistenza. Hanno preso i telefoni e chiesto i nominativi di quelli dentro"

"Ci stanno sgomberando - scrivono - sono arrivati stamattina alle sette e mezza con cinque camionette. Non c'e' stato spazio per opporre resistenza. Hanno preso i telefoni e chiesto i nominativi di quelli dentro, ora raggruppati nel salone". "Invitiamo tutti in presidio fuori - aggiungono - per fare vedere che questo genere di azioni ha il supporto di tante e tanti che reclamano il diritto ad abitare la propria città".