Ex Ilva: Adi Holding dichiarata insolvente, debiti per 1miliardo di euro

Un duro colpo per il colosso dell'acciaio. Il tribunale di Milano ha ufficialmente dichiarato lo stato di insolvenza di Acciaierie d'Italia Holding (Adi Holding), rivelando un pesante squilibrio finanziario che sfiora il miliardo di euro. La sentenza, emessa nella giornata di ieri, ha fatto emergere una situazione critica in cui i debiti della holding si concentrano principalmente verso soci, professionisti e fornitori.

La sentenza

La decisione dei giudici della Sezione crisi d’impresa è stata il risultato di un ricorso presentato da Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente in amministrazione straordinaria. Questa situazione era già stata preannunciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha messo la holding sotto tutela nella primavera di quest’anno. Durante le udienze, erano presenti rappresentanti delle principali parti coinvolte, tra cui il socio privato ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. e il socio pubblico Invitalia S.p.A..

Prossimi passi: verifica dello stato passivo

Un passo cruciale nella gestione di questa crisi sarà la verifica dello stato passivo della società, programmata per il 5 marzo 2025. Questa udienza si svolgerà sotto la supervisione del giudice Laura De Simone, che avrà il compito di esaminare la situazione debitoria della holding e determinare le misure necessarie per affrontare una crisi che non è solo un campanello d’allarme per l'azienda stessa, ma per l'intero settore siderurgico italiano.