"Ex Pdc - Uomo d'affari e vecchio p....: vandalizzato murale di Berlusconi

Era apparso ieri mattina il murale dedicato a Silvio Berlusocni, Self-Made Man" dell'artista aleXsandro Palombo, e dopo naenche 24 ore, nella notte e' stato preso di mira, e vandalizzato con scritte offensive. Gia' cancellate.

Frasi che sono state prontamente cancellate dai residenti del quartiere

Il murale si trova nel quartiere Isola di Milano davanti allo stabile dove l'ex premier è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo. Nell'opera Berlusconi ha in mano un secchiello con della colla e la scritta Self-Made Man, adesso accanto a quella scritta e' apparsa la frase "Con l'aiuto della 'Ndrangheta", mentre sulla targa toponomastica sotto Via Silvio Berlusconi e' stato scritto "Ex Pdc - Uomo d'affari e vecchio p....", frasi che sono state prontamente cancellate dai residenti del quartiere che da ieri insieme a tantissimi curiosi si recano sul luogo a scattare foto all'opera.