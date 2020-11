Expo Milano legacy: incontro online di Fondazione Triulza

Fondazione Triulza e la sua rete di 69 organizzazioni del Terzo Settore e dell’Economia Civile, hanno continuato a lavorare sul sito dopo la fine dI Expo Milano per mantenere viva la Legacy dell’Esposizione Universale e contribuire con i propri valori, competenze e progettualità al progetto di sviluppo di una delle aree di rigenerazione urbana più grandi d’Europa: MIND Milano Innovation District.

A cinque anni della fine di Expo, in questo periodo complesso, con la consapevolezza delle enormi difficoltà che stiamo tutti affrontando, Fondazione Triulza vuole trarre spunti per ragionare sul futuro. Lo fa con il metodo in cui ha sempre creduto che è la partecipazione, il coinvolgimento di tutti, il confronto tra mondi diversi, mettendo al centro giovani, sostenibilità, Europa e innovazione sociale. L'incontro online è fissato per domani, giovedì 5 novembre.

IL PROGRAMMA: TEMI E RELATORI

Coordina Stefano Arduini, Direttore Vita Non Profit

Ore 09.30: “5 ANNI DALLA FINE DI EXPO, a che punto siamo”

Intervengono: Massimo Minelli, Presidente Fondazione Triulza; Chiara Pennasi, Direttore Fondazione Triulza; Giovanni Azzone, Presidente Arexpo; Elena Bottinelli, AD IRCCS Ospedale San Raffaele e IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi; Marco Simoni, Presidente Human Technopole; Maria Pia Abbracchio, Pro-Rettore Vicario Università degli Studi di Milano

Ore 10.00: “SOCIAL INNOVATION CAMPUS. Un laboratorio per progettare insieme il FUTURO”

A cura di Paolo Petracca, Vicepresidente Fondazione Triulza, coordinatore Forum Terzo settore Milano Dialogano con i giovani protagonisti della prima edizione Mario Calderini, Professore ordinario alla School of Management del Politecnico di Milano e Presidente del Comitato Scientifico del Social Innovation Campus; Giulia Balugani, Sustainability Manager UnipolSai Assicurazioni; Mauro Lusetti, Presidente Legacoop e Coopfond; Marco Menni, Vicepresidente Confcooperative e Fondo Sviluppo

Ore 10.30: “TRE STEP VERSO IL FUTURO. Valori, Territori, Voci”

1. Dalle istituzioni l’avvio per la costruzione partecipata della “Carta dei Valori di MIND”A cura di Sabina Siniscalchi, Consigliere Fondazione Triulza, Presidente Oxfam Italia. Partecipano: Fabrizio Sala, Vicepresidente Regione Lombardia; Arianna Censi, Vice Sindaca Città Metropolitana di Milano; Pietro Romano, Sindaco di Rho, Presidente Patto Nord Ovest Milano; Gabriele Rabaiotti, Assessore a Politiche Sociali e Abitative Comune di Milano

2. MIND un progetto per il Paese

A cura di Giuseppe Bruno, Presidente Consorzio CGM. Partecipano: Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione CON IL SUD; Andrea Ruckstuhl, Head of Italy and Continental Europe di Lendlease

3. La parola ai Fondatori: proposte per il futuro in un tweet

A cura di Barbara Meggetto, Vicepresidente Fondazione Triulza, Presidente Legambiente Lombardia.Un intervento a ciascun fondatore per esprimere la propria idea sul futuro di MIND

Ore 12.00: “EUROPA: sfide e opportunità”

A cura di Attilio Rossato, CSV Net Lombardia

Con Niccolò Triacca, Referente Europa CSV Net Lombardia, da Bruxelles

CONCLUSIONI

Massimo Minelli, Presidente Fondazione Triulza

