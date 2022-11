Extinction Rebellion Milano, imbrattata la sede Rai

Questa mattina verso le 9:20 alcune cittadine e cittadini parte della campagna Extinction Rebellion Milano si sono recati al palazzo della Rai di via Villasanta a Milano per tentare di consegnare una lettera di richieste al caporedattore del TGR, Fabrizio Binacchi. Le cittadine e i cittadini - si legge in una nota - "preoccupati per il silenzio assordante dei media sulla crisi ecologica e climatica, si sono incollati all’ingresso principale della sede Rai di Milano e, salendo sul tettuccio dell’edificio, hanno affisso uno striscione che cita “DiRai la verità”, mentre altre persone hanno bloccato la prospiciente Via Villasanta. Alcuni barattoli di vernice verde sono infine stati gettati sulla scalinata e su vetri e parete frontali dell’edificio. Mancato l’arrivo del caporedattore, l’azione si è conclusa verso le 10:30 con l’arrivo delle Forze dell’Ordine, Polizia e Vigili del fuoco, che hanno portato via le cittadine e i cittadini che hanno preso parte all’azione".

Crisi climatica, il "servizio pubblico deve dire la verità"

È la seconda azione da parte della campagna “DiRai la verità” a Milano per chiedere al servizio pubblico - conclude la nota "di dire la verità sulla crisi ecologica e climatica e di trattare la questione come il primo e grande problema di cui informare la cittadinanza. “DiRai la verità” nasce dalla gravissima mancanza sui mass media di spazi che trattino la crisi eco-climatica come una vera e propria emergenza che i governi di tutto il mondo devono impegnarsi a contrastare al più presto, per evitare effetti irreversibili, critici per la vita sul pianeta".