F1, lunedì al via i lavori all'autodromo di Monza

F1: lunedì al via lavori autodromo Monza con ministro Salvini

Saranno il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e il Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, a dare il via ufficiale alle opere di ammodernamento e riqualificazione dell'autodromo di Monza, il più antico e prestigioso circuito di Formula 1 del mondo. Lo start è previsto per lunedì 8 gennaio alle ore 10. Allo start oltre a Salvini e Sticchi Damiani saranno presenti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e il sindaco di Monza, Paolo Pilotto. In collegamento ci sarà anche il Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali. In attesa di conferma la presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Iscriviti alla newsletter