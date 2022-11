Fabio Novembre, il consiglio al PD: "Si allei con Moratti per vincere"

“La Lombardia ha bisogno di un profondo cambiamento, di essere guidata da un presidente che, dopo 30 anni, non sia più di destra. E Letizia Moratti è l’unica che può farci vincere”.

Lo dice chiaro e tondo, in un’intervista sul dorso milanese di Repubblica, Fabio Novembre, architetto e designer. Novembre parla “di una proposta concreta che punta a costruire”. Insomma offre una ricetta per il PD che, secondo il designer, dovrebbe appoggiare Letizia Moratti.

Fabio Novembre: "Moratti campionessa in grado di farci arrivare alla svolta che aneliamo"

Nel proseguo dell’intervista, Novembre non nasconde la sua appartenenza a sinistra (“Ho sempre votato PD) e la sua preferenza per Pisapia alle amministrative del 2011: “Ma perché – aggiunge - Moratti fece l’errore di attaccare troppo direttamente il suo sfidante. Ma non è solo questo il motivo. Nonostante la stimassi molto, pensavo che, allora, Milano avesse bisogno di un cambio di rotta deciso e di quel sindaco di sinistra che, dopo un ventennio di Lega, Forza Italia e An, sognavamo. Ecco, oggi in Lombardia viviamo la stessa situazione ma rovesciata: la destra sembra quasi impossibile da scalzare, ma finalmente abbiamo la

possibilità di vincere. Con Moratti come campionessa in grado di farci arrivare alla svolta che aneliamo”.