Fabrizio Prati aderisce a Vox Italia, il recordman della politica milanese

Fabrizio Prati aderisce a Vox Italia, è lui il recordman della politica milanese



di Marco Pipino

Il Dottor Fabrizio Prati, consigliere municipale a Milano, del VI Muicipio initerrottamente eletto dal 1997 ha conosciuto il partito di Vox Italia ed è stato amore a prima vista. Ha deciso di aderire dopo mesi di "vacanza" nel gruppo misto.La passione per la politica gli è stata trasmessa dal padre, uomo di cultura. Sin dai tempi del liceo ha seguito la politica con interesse e non "per" interesse, applicando un innato senso critico ed il codice di comportamento della sua coscienza personale e religiosa. In gioventù è stato segretario particolare di colui che considera il suo mentore, un importante politico conservatore e molto vicino al popolo (NDR: il Senatore Franco Servello, grand'ufficiale della Repubblica, Ambrogino D'Oro e Iscritto nel Famedio del Cimitero Monumentale).

Dal 1997 in poi il suo impegno in politica non si è mai interrotto, candidatosi nel VI Municipio di Milano, dove abita da sempre. Da allora è sempre stato rieletto più e più volte, grazie alla stima ed alla fiducia che ripongono in lui tanti milanesi e, si presume, anche grazie alla sua pazienza e calma mentale nonché alle rinunce sul piano personale e professionale, dal momento che non è un politico di professione.

I più grandi insegnamenti ricevuti da tanti anni di politica attiva in prima linea sul territorio, sostiene Prati, sono innanzitutto, il rispetto. Il rispetto per tutti, incondizionatamente. In primis per i cittadini contribuenti. Poi per gli avversari, perché, sostiene sempre Prati, "non c'è confronto costruttivo se non rispetti il tuo avversario". Fabrizio ha trascorso anni ad ascoltare i problemi delle persone, a studiare soluzioni possibili ed a portarle all'attenzione dell'organo politico in cui tutt'ora riveste una carica pubblica. Ed insieme alle persone, spesso, ha raggiunto degli obiettivi e risultati politici, impossibili per un uomo solo. Quindi, riassumendo, il consigliere Prati sostiene che i più grandi insegnamenti ricevuti dalla politica a Milano siano il rispetto, l'ascolto degli altri ed il fatto che l'unione "faccia" la forza. Il tutto "condito" con il senso della fiducia: ma tradirla e mai dimenticarsi quando viene tradita.

Fabrizio Prati ha aderito a Vox Italia quasi casualmente. Nella sua vita Vox Italia è entrato al momento giusto: dopo un lungo periodo trascorso nel disorientamento politico, con il dubbio se abbandonare la politica definitivamente. Ma Fabrizio si sente ancora pieno di energie per dare un suo contributo importante al bene della società, ed ora, nuovamente motivato, ridendo, racconta "ha raggiunto la pace dei consensi". Non si ricandiderà più, ma aiuterà a crescere altre persone, stavolta in Vox Italia.

Sostiene di aderire convintamente a Vox Italia Milano perché in questo nuovo movimento ha incontrato tante persone preparate, perbene e oneste anche intellettualmente. Il consigliere recordman sostiene che le nostre vite si stiano inserendo in una situazione molto delicata, in cui tutto ciò che ci arriva dai canali ufficiali sembra architettato "ad hoc" per atterrirci e controllarci. Vox Italia, a differenza dei partiti tradizionali, sostiene Prati, può risvegliare le coscienze degli italiani, affinché abbiano fede nella capacità di discernimento della "voce del cuore", non nel "rumore" della paura. Vox può portare un rinascimento italiano e raccogliere tutte quelle piccole realtà politiche neonate che vanno nella medesima direzione.

Insomma, dopo 24 anni ininterrotti di consiglio municipale, Fabrizio si riconosce nei tanti cittadini che si sentono abbandonati dalla politica: si immedesima negli astenuti, negli affranti. In particolare, crede che il modo con cui venga gestita dalle istituzioni questa "pandemia" sia stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Quindi Fabrizio ha deciso: farà il formatore in Vox Italia Milano, per trasmettere, in modo costruttivo, a chi si avvicina al mondo della politica, la sua esperienza di vita personale e politico–istituzionale che l'anno prossimo compie un quarto di secolo. Non ambisce più ad essere un pubblico amministratore, ma un mentore di una nuova realtà partitica in cui possa essere se stesso al cento per cento.