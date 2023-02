Facchinetti, indagini sulla rapina in villa. Bottino di circa centomila euro

Ammonterebbe a circa centomila euro, secondo una prima stima, il bottino della rapina a casa di Roby Facchinetti, avvenuta la scorsa settimana a Bergamo. I banditi, che hanno minacciato il membro dei Pooh e i famigliari con una pistola, hanno portato via gioielli, due orologi e contanti per qualche migliaio di euro.

Nazionalità banditi, la polizia conta di risentire l'intera famiglia

Come riporta l’edizione di Bergamo del Corriere della Sera, la polizia conta di risentire tutti per mettere meglio a fuoco le testimonianze. Facendo attenzione anche alla nazionalità dei ladri: sarebbe stato riconosciuto sia un accento dell’Est sia sudamericano.

Si lavora sui filmati delle telecamere del quartiere dove si trova lo stadio dell'Atalanta

In procura è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per rapina pluriaggravata, e disposto una serie di accertamenti sulla base dei primi riscontri. Gli investigatori lavorano in particolare sui filmati delle telecamere pubbliche, che nel quartiere, con lo stadio a due passi, non mancano.