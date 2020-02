Fadil, i familiari vogliono giustizia. Il legale: "Si poteva salvare"

I familiari di Imane Fadil, la testimone dell'accusa nei processi Ruby morta per aplasia midollare il primo marzo dello scorso anno, chiedono "giustizia" per la loro congiunta e sostengono che "si poteva salvare". Attraverso il loro legale, Mirko Mazzali, porteranno la loro richiesta di verita' davanti al gip Alessandra Cecchelli chiamata a valutare la richiesta di opposizione all'archiviazione voluta dalla Procura, secondo la quale non ci sono responsabilita' nel decesso della giovane modella. "Le conclusioni della Procura non ci soddisfano - spiega Mazzali - la diagnosi in ospedale non e' stata fatta tempestivamente, come sostiene il nostro consulente, altrimenti si sarebbe potuta salvare. Nell'80 per cento di casi analoghi, se la diagnosi e' fatta nei tempi giusti, i pazienti si salvano, soprattutto se giovani". Quanto alla possibilita' che Fadil sia stata uccisa, "i familiari hanno preso atto che le indagini la escludono".