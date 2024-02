Faida con tentati omicidi per spaccio nel Milanese, 3 arresti

C'e' una faida per il controllo dell'area di spaccio di San Giuliano Milanese dietro almeno due aggressioni che hanno rischiato di sfociare nel sangue. I carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e la Procura di Lodi hanno arrestato tre uomini dei cinque destinatari di un'ordinanza del gip lodigiano con le accuse, a vario titolo, di concorso in tentato omicidio, porto abusivo di armi e traffico illecito di droga.

Faida per controllo della droga, fermato uomo con revolver 44 magnum

Nel corso delle indagini, durate da settembre a dicembre 2023, sono stati documentati due episodi: il primo, il 27 settembre, una rissa in cui sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco ad altezza uomo che non hammp fortunatamente ferito nessuno; e un secondo, nella notte il 30 novembre e il 1 dicembre, quando una pattuglia dell'Arma passando in piazza Vittorio Alfieri ha soccorso tre uomini di 22, 39 e 32 anni. Erano gia' stati arrestati in flagranza per spaccio altri tre uomini e un quarto per il possesso di un revolver 44 magnum.