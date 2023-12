Fallimento Mercatone Uno, nuova inchiesta per bancarotta fraudolenta

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque persone nell'ambito di un secondo filone dell'inchiesta relativa al fallimento di Mercatone Uno. In particolare, i pm Luca Gaglio e Roberta Amadeo, coordinati dall'aggiunto Laura Pedio, contestano ai due amministratori della Shernon Holding srl - societa' che, anziche' risollevare il gruppo della grande distribuzione dell'arredamento, e' fallita nel maggio del 2019 - e ai tre commissari di Mercatone Uno in As l'accusa di concorso nella bancarotta fraudolenta mediante operazioni dolose. Solo Rigoni ha scelto di farsi interrogare dopo l'avviso di chiusura indagini.

Mercatone Uno: le indagini sul dissesto della holding Shernon

Dagli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Guardia di Finanza sarebbe emerso il dissesto Shernon Holding s.r.l., con un passivo fallimentare 95 milioni e 631 mila euro a fronte di un attivo realizzato di appena 9,4 milioni di euro. Il buco sarebbe dipeso solo in minima parte da condotte distrattive risultando invece essenzialmente determinato dalla "squilibrata" operazione trilaterale, articolata in piu' contratti collegati, conclusa nell'agosto del 2018 tra i commissari dell'amministrazione straordinaria del Gruppo Mercatone Uno (Ermanno Sgaravato, Stefano Cohen e Vincenzo Tassinari), gli amministratori della Shernon Holding srl (Rigoni Valdero e Michael Thalmann)e gli esponenti del fondo americano Gordon Brothers International Llc.

Per gli inquirenti gli atti eseguiti dai cinque indagati "prevedevano ed attuavano condizioni sostanzialmente e radicalmente difformi da quelle autorizzate e previste nel contratto preliminare, consapevolmente realizzando un'operazione che sin dall'origine era certamente inidonea a garantire la continuita' aziendale della Shernon".