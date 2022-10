Falso flirt Wanda Nara-Brozovic: Icardi e Perisic non si presentano in aula

Fabrizio Corona a processo per diffamazione per un articolo del febbraio del 2019 sul suo sito 'King Corona Magazine' intitolato 'Mauro Icardi divorzia da sua moglie - Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic'. Oggi si sarebbe dovuto presentare in aula come testimone dell'accusa Ivan Perisic, all'epoca compagno di squadra di Icardi all'Inter e oggi al Tottenham. Ma il tedesco è impegnato in Champions e non si è presentato. Così il giudice Elisabetta Canevini ha disposto che alla prossima udienza venga portato a testimoniare dalle forze dell'ordine e lo ha multato di 500 euro. E Icardi? Pure lui è stato convocato per deporre, come ha spiegato il suo legale, si sono perse le tracce. L' attaccante del Galatasaray, in prestito dal Paris SaintGermain, vive in Turchia e "non ha lasciato il suo nuovo indirizzo". Pertanto il giudice ha chiesto al pm di provvedere a notificare il rinvio dell'udienza al prossimo 25 gennaio indicando chiaramente che "la sua ulteriore assenza sara' valutata come rimessione di querela" e quindi di conseguenza potrebbe uscire dal procedimento che andrebbe avanti per le altre parti offese, come riferisce Ansa.

Corona: "Non accetto la remissione di querela di Icardi: venga qui a raccontare la verità"

Nel frattempo Corona ha commentato: "Le relazioni cambiano e quando cambiano emerge la verità. L'interrogatorio di Icardi è fondamentale per capire la verità. Io non accetto la remissione di querela da parte di Icardi e voglio che venga qui a dire quanto è successo". "Si vede su tutti i siti e sulle storie Instagram di Wanda Nara e Mauro Icardi cosa sta succedendo nella loro storia - ha aggiunto il fotografo dei vip lasciando il Tribunale - è una barzelletta, si lasciano, si tradiscono, lui le dà della 'loca'. Che valore hanno le parole di Wanda Nara? Anche Totti smentiva la relazione con Noemi e poi era fidanzato con Noemi, magari anche in questo caso…. Basta prendere un ascensore per fare un tradimento - ha concluso Corona - sappiamo tutti come funziona".