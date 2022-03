Falso volontario di Pane quotidiano adesca e tenta di violentare una giovane

Un uomo di 79 anni è stato condannato in rito abbreviato a 4 anni e a 10mila euro di danni per aver tentato di abusare sessualmente di una peruviana 19enne nel luglio del 2020. La giovane era in coda davanti all'ingresso dell'associazione Pane quotidiano in viale Monza a Milano, quando è stata avvicinata dall'uomo, che le ha promesso un lavoro da cameriera in casa sua. Giunta nell'abitazione, è stata aggredita sessualmente. Non è tutto, come riporta il Corriere, secondo la giudice Sofia Floretta non si tratterebbe di un caso "isolato ed episodico, ma perfito e collaudato modo di operare".

La proposta dell'anziano: un lavoro in nero come cameriera

Cmoe riferito dalla giovane, il 79enne si era presentato in modo gentile e garbato qualificandosi come volontario dell'associazione. La proposta era una collaborazione di lavoro con pagamenti in contanti stante la condizione di irregolarità sul territorio italiano della ragazza.

Il tentativo di violenza nell'appartamento dell'anziano

Giunta il giorno stesso nell'appartamento dell'uomo in Porta Venezia, questi immediatamentela rinchiudeva in camera da letto, iniziando a palpeggiarla, strappandole maglietta e reggiseno, gettandola poi sul letto. La giovane, pur terrorizzata, era riuscita a divincolarsi e chiudersi in bagno gridando aiuto. A quel punto il 79enne, che aveva pure assunto una pastiglia di Viagra, aveva desistito liberandola ma minacciandola di non dire nulla altrimenti l'avrebbe denunciata in quanto irregolare. Invece la 19enne coraggiosamente si è recata in Polizia. Da alcune testimonianze è emerso un quadro che ha confermato ulteriormente le accuse della giovane. Il custode ha riferito di un continuo via vai di ragazze, una domestica del 79enne ha ammesso di avere avuto rapporti sessuali con lui, seppure "assolutamente consensuali"

Leggi anche:

" Guerra, "Esercito italiano pronto a difendere confini e democrazia"

Ucraina, rischio poliomielite, tubercolosi, HIV. Bomba parallela alla guerra

Green Pass e limitazioni, l’agonia continua per un altro mese